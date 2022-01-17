Возможны проблемы со светом и транспортом: на Львовщине объявили штормовое предупреждение

Синоптики 17 января объявили на Львовщине штормовое предупреждение. В области в течение суток будут сильные порывы штормового ветра и осадки.

Дороги области укроет гололедица. Водителей призывают учитывать прогноз погоды.

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Во Львове объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупредили о стихийных метеорологических явлениях на Львовщине 17 января. Уровень опасности – "оранжевый". Днем ожидают порывы северо-западного ветра со скоростью 25 – 28 метров в секунду, а местами – сильные метели. Также в области будут значительные осадки – снег и мокрый снег. На дорогах – гололедица и налипание мокрого снега.

Синоптики отметили, что такие погодные условия могут негативно повлиять на работу хозяйственного комплекса области – причинять нарушение и прекращение движения транспорта, осложнять работу предприятий энергетики, связи, строительства и коммунального хозяйства. Во Львовской мэрии призвали водителей и пешеходов учитывать прогноз погоды и быть осмотрительными.

Всех водителей просят без необходимости не пользоваться собственным автотранспортом и быть максимально внимательными за рулем: выбирать умеренную скорость и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами, включать фары,

– отметили в ЛГС.

В свою очередь пешеходам нужно выбирать обувь с нескользкими подошвами и переходить дорогу только в положенных для этого местах.

В случае возникновения любых непредвиденных ситуаций нужно звонить на Горячую линию города по короткому номеру 1580.

Что делать водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала

Прогноз погоды на 17 – 20 января

По прогнозам синоптиков Львовского гидрометцентра, в понедельник, 17 января на Львовщине будет облачно с прояснениями. Днем будут падать снег и мокрый снег. Дороги покроет гололедица.

Ветер – северо-западный, 9 – 14 метров в секунду. Местами ожидают порывы со скоростью 25 – 28 метров в секунду. Температура днем составит 0 – 2 градуса мороза.

Прогноз погоды на 17 января / Данные Укргидрометцентра

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Во вторник, 18 января, в области будет облачно с прояснениями. Временами будет падать небольшой снег. На дорогах – гололедица.

Ветер – северо-западный, 9 – 14 метров в секунду. Вероятны порывы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 2 до 4 градусов мороза, а днем – от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Прогноз погоды на 18 января / Данные Укргидрометцентра

В среду, 19 января, на Львовщине также будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют. Дороги покроет гололедица.

Ветер – западный, 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью составит 2 – 4 градуса мороза, а в горах – 12 – 14 градусов ниже нуля. Днем будет от 0 до 2 градусов тепла.

Прогноз погоды на 19 января / Данные Укргидрометцентра

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В четверг, 20 января, в области также будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют, лишь во второй половине дня будет падать снег. На дорогах – гололедица.

Ветер – юго-западный, 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью составит 2 – 4 градуса мороза, а днем будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Прогноз погоды на 20 января / Данные Укргидрометцентра

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