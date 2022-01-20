Впервые в Украине: во Львове врачи прооперировали пищевод с помощью робота Da Vinci

Во Львове врачи провели операцию на пищеводе с помощью робота Da Vinci. У пациентки была редкая патология, поэтому не могла ни есть, ни пить, чтобы не спровоцировать рвоту.

Женщина очень похудела. Врачи впервые в Украине провели такую операцию.

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Пациентка не могла нормально есть и пить

Последние 2 месяца 34-летняя Мирослава из Львовщины не могла даже глотнуть воды, чтобы не вызвать рвоту. Из-за редкой патологии она похудела на 10 килограммов. Медики обнаружили у женщины ахалазию пищевода, то есть нарушение его функции во время еды. Такой диагноз, по статистике, случается лишь у 0,001% людей на планете.

О редкой патологии пациентка узнала только в январе, когда обратилась в больницу скорой помощи первого ТМО Львова. До этого она 2 года страдала сперва от безумного дискомфорта, а потом – от боли.

Пища, которую она употребляла, возвращалась. Проблемой было даже сделать глоток воды. В таком состоянии Мирослава и попала к нам,

– рассказали врачи.

Точный диагноз пациентке поставили после рентгена.

Смотрите фото из операционной / Фото первого ТМО Львова

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Операцию провели с помощью робота Da Vinci

Ранее единственным методом помочь пациентке была операция с разрезом грудной клетки и брюшной полости. Однако благодаря роботической системе Da Vinci сложное хирургическое вмешательство удалось сделать через 4 маленьких прокола.

"Это позволило уменьшить как травматизм во время операции, так и риск рецидивов после. Конечно, значительно сократилось и время реабилитации", – отметили врачи.

Через день после операции женщина поехала домой к своим двум детям. Сейчас она чувствует себя хорошо и снова, как и все люди, может нормально есть и пить.

Текст сообщения первого ТМО Львова:

Робот Da Vinci позволил женщине снова есть! Впервые в Украине врачи прооперировали пищевод с помощью робота Da Vinci. Пациентка – 34-летняя Мирослава со Львовщины. Последние два месяца женщина не могла уже даже глотнуть воды, чтобы не спровоцировать рвоту. Похудела на 10 килограммов. Причина – ахалазия пищевода, то есть нарушение его функции во время приема пищи – диагноз, который по статистике постигнет лишь 0,001% людей на планете.

О редкой патологии Мирослава узнала только в этом месяце, когда обратилась в нашу больницу скорой помощи первого ТМО Львова. До этого женщина два года страдала сперва от безумного дискомфорта, а потом и боли. Пища, которую она употребляла, возвращалась. Проблемой было даже сделать глоток воды.

В таком состоянии Мирослава и попала к нам. Осмотр с рентгеном сразу обнаружил ахалазию пищевода. Раньше единственным методом вернуть женщину к нормальной жизни была операция с разрезом грудной клетки и брюшной полости. Но благодаря роботической системе Da Vinci сложное хирургическое вмешательство нашим врачам удалось сделать через четыре маленьких прокола.

Это позволило уменьшить как травматизм во время операции, так и риск рецидивов после. Конечно, значительно сократилось и время реабилитации. Уже через день после вмешательства Мирослава поехала домой к двум своим детям. Сейчас она чувствует себя хорошо и снова наконец, как все люди, может есть и пить.