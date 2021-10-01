Впервые в Украине: на Львовщине объявили приговоры за подделку ковид-сертификатов

На Львовщине вынесли первые в Украине приговоры за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса. Жителя Ивано-Франковщины и хмельничанку оштрафовали.

Подсудимые самостоятельно подделали сертификаты о вакцинации. Они пытались использовать их при попытке пересечь границу с Польшей.

Интересно В Запорожской области турагентство продавало поддельные ПЦР-тесты на коронавирус

Суд оштрафовал жителя Ивано-Франковщины

Жолковский райсуд 28 сентября вынес сразу 2 приговора по подделкам сертификатов о вакцинации. Первый случай касался Анатолия Иванцюка, жителя села Бабче Ивано-Франковской области. Мужчина нашел в интернете бланк о прививке препаратом Pfizer с реквизитами Ивано-Франковской областной клинической больницы. Он загрузил документ на компьютер и с помощью специальной программы внес туда свои данные и данные своего сына. Кроме этого, мужчина подделал подпись врача.

Иванцюк 15 сентября пытался пересечь границу в Польшу в пункте пропуска Рава-Русская – Хребенне. Мужчина показал пограничникам поддельный ковид-сертификат. Работники погранслужбы просканировали документ и установили, что он – фальшивка.

Мужчине не удалось пересечь границу, в то же время правоохранители его задержали. Судья Руслан Зелиско признал Иванцюка виновным в подделке документов. Ему назначили наказание – 850 гривен штрафа.

Заметьте Ляшко ответил, можно ли подделать паспорт вакцинации

Жолковский суд оштрафовал хмельничанку

В тот же день судья Жолковского суда Роман Ясиновский рассмотрел похожее дело. В Хмельницком работница АЗС "БРСМ" Алена Михалюк загрузила из интернета сертификат о вакцинации препаратом Pfizer с реквизитами медицинского учреждения "Мирамед". После этого женщина, как и в предыдущем случае, внесла туда свои данные и подделала подпись врача.

Михалюк 11 сентября задержали во время пересечения границы в пункте пропуска Рава-Русская – Хребенне. Жолковский райсуд оштрафовал женщину на 850 гривен. По украинскому законодательству, оба осужденных могут обжаловать свои приговоры в апелляции в течение 30 дней.

Интересно, что, согласно статье № 358 Уголовного кодекса, минимальный штраф за изготовление поддельных документов составляет 17 тысяч гривен. В свою очередь, за использование подделки штрафуют лишь на 850 гривен. В случаях с Иванцюком и Михалюк суд решил ограничиться лишь штрафом в 850 гривен, хотя нарушители самостоятельно изготовили фальшивые сертификаты.

Решения Жолковского райсуда стали первыми в Украине, касающиеся наказания за изготовление фальшивых сертификатов о вакцинации. В течение сентября украинские пограничники обнаружили более 500 таких фальшивок. В основном их заказывают в интернете или непосредственно в очереди на границе.