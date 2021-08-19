Вражеский снайпер убил на Донбассе украинского защитника из Львова

В зоне боевых действий на Донбассе 19 августа погиб 41-летний боец из Львова Василий Островский. Украинский защитник пал от пули снайпера.

Островский служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. Она дислоцируется в Яворове на Львовщине.

К теме Оккупанты на Донбассе убили украинского военного

На Донбассе погиб еще один украинский защитник

Председатель Львовской райгосадминистрации Кристина Замула рассказала, что 19 августа на Донбассе погиб еще один украинский защитник – 41-летний львовянин Василий Островский.

Сегодня утром в зоне проведения боевых действий (ООС) от пули снайпера погиб житель города Львова, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Островский Василий Степанович, 1980 года рождения,

– отметила Замула.

Островский был командиром мотопехотного отделения 24-й бригады. Друзья и коллеги львовянина вспоминают его как позитивного человека и надежного бойца. У военного остался малолетний сын.

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.



На Донбассе погиб 41-летний львовянин / Фото Кристины Замулы

Текст публикации председателя Львовской РГА Кристины Замулы:

Сегодня утром в зоне проведения боевых действий (ООС) от пули снайпера погиб житель города Львова военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Островский Василий Степанович, 1980 года рождения. У погибшего остался сын.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты!

Склоняем голову в глубокой скорби!

Вечная память защитнику Украины!