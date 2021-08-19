Ворожий снайпер вбив на Донбасі українського захисника зі Львова

Островський служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Вона дислокується у Яворові на Львівщині.

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На Донбасі загинув ще один український захисник

Голова Львівської райдержадміністрації Христина Замула розповіла, що 19 серпня на Донбасі загинув ще один український захисник – 41-річний львів'янин Василь Островський.

Сьогодні вранці в зоні проведення бойових дій (ООС) від кулі снайпера загинув мешканець міста Львова, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Островський Василь Степанович, 1980 року народження,

– зазначила Замула.

Островський був командиром мотопіхотного відділення 24-ї бригади. Друзі та колеги львів'янина згадують його як позитивну людину та надійного бійця. У військового залишився малолітній син.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого.



На Донбасі загинув 41-річний львів'янин / Фото Христини Замули

Текст публікації голови Львівської РДА Христини Замули:

Сьогодні вранці в зоні проведення бойових дій (ООС) від кулі снайпера загинув мешканець міста Львова військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Островський Василь Степанович, 1980 року народження. У загиблого залишився син.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати!

Схиляємо голову у глибокій скорботі!

Вічна пам‘ять захиснику України!