Станом на ранок окупанти вже встигли 3 рази обстріляти позиції Операції об'єднаних сил.

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Де гатили бойовики

  • Неподалік Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.
  • Біля Кримського – стріляли з мінометів 120 калібру.
  • Неподалік Нью-Йорку брались за станкові протитанкові гранатомети.

У результаті ворожого обстрілу один військовий зазнав вогнепального поранення та загинув. Українські воїни на обстріли противника відкрили вогонь у відповідь.

Що відбувалось на Донбасі 18 серпня

Бойовики також 3 рази за добу зірвали тишу. Стріляли біля Широкиного, Опитного та Водяного, що на Приазов'ї.

Втрати на Донбасі: останні новини

  • Російські найманці 16 серпня під Новомихайлівкою вбили українського бійця Артема Мазура. 26-річний захисник з Кіровоградщини лише 3 місяці тому одружився.
  • 11 серпня у зоні ООС помер захисник України Олександр Орос. Боєць був рядовим 24-й окремої механізованої бригади імені Короля Данила.
  • 7 серпня внаслідок ворожого обстрілу поранення несумісні з життям отримав Ярослав Семеняка.