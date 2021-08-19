По состоянию на утро оккупанты уже успели 3 раза обстрелять позиции Операции объединенных сил.

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Где били боевики

  • Неподалеку Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
  • Возле Крымского – стреляли из минометов 120 калибра.
  • Недалеко от Нью-Йорка брались за станковые противотанковые гранатометы.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение и погиб. Украинские военные на обстрелы противника открыли ответный огонь.

Что происходило на Донбассе 18 августа

Боевики также 3 раза за сутки сорвали тишину. Стреляли возле Широкино, опытного и Водяного, что на Приазовье.

Потери на Донбассе: последние новости

  • Российские наемники 16 августа под Новомихайловкой убили украинского бойца Артема Мазура. 26-летний защитник из Кировоградской области лишь 3 месяца назад женился.
  • 11 августа в зоне ООС скончался защитник Украины Александр Орос. Боец был рядовым 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.
  • 7 августа в результате вражеского обстрела ранения несовместимые с жизнью получил Ярослав Семеняка.