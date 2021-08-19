По состоянию на утро оккупанты уже успели 3 раза обстрелять позиции Операции объединенных сил.
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Где били боевики
- Неподалеку Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
- Возле Крымского – стреляли из минометов 120 калибра.
- Недалеко от Нью-Йорка брались за станковые противотанковые гранатометы.
В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение и погиб. Украинские военные на обстрелы противника открыли ответный огонь.
Что происходило на Донбассе 18 августа
Боевики также 3 раза за сутки сорвали тишину. Стреляли возле Широкино, опытного и Водяного, что на Приазовье.
Потери на Донбассе: последние новости
- Российские наемники 16 августа под Новомихайловкой убили украинского бойца Артема Мазура. 26-летний защитник из Кировоградской области лишь 3 месяца назад женился.
- 11 августа в зоне ООС скончался защитник Украины Александр Орос. Боец был рядовым 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.
- 7 августа в результате вражеского обстрела ранения несовместимые с жизнью получил Ярослав Семеняка.