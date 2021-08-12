Причина смерти Александра Ороса

51-летний военный проживал в Новояворовске Львовской области. Там у него осталась мать.

Смерть бойца не связана с ведением боевых действий. Он умер из-за ухудшения здоровья,

– рассказали в штабе ООС.

Военные добавили, что причиной смерти Ороса стала тромбоэмболия легочной артерии.

Пока неизвестно, когда состоятся похороны военного. В городском совете пообещали сообщить обо всех деталях позже.

Редакция 24 канала выражает родственникам и друзьям Александра Ороса искренние соболезнования по поводу утраты.

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