Причина смерти Александра Ороса
51-летний военный проживал в Новояворовске Львовской области. Там у него осталась мать.
Смерть бойца не связана с ведением боевых действий. Он умер из-за ухудшения здоровья,
– рассказали в штабе ООС.
Военные добавили, что причиной смерти Ороса стала тромбоэмболия легочной артерии.
Пока неизвестно, когда состоятся похороны военного. В городском совете пообещали сообщить обо всех деталях позже.
Потери на Донбассе: последние новости
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