Причина смерті Олександра Ороса
51-річний військовий проживав у Новояворівську Львівської області. Там у нього залишилася мати.
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Смерть бійця не пов'язана з веденням бойових дій. Він помер через погіршення здоров'я,
– розповіли у штабі ООС.
Військові додали, що причиною смерті Ороса стала тромбоемболія легеневої артерії.
Наразі невідомо, коли відбудеться похорон військового. У міській раді пообіцяли повідомити про всі деталі згодом.
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