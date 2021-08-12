Причина смерті Олександра Ороса

51-річний військовий проживав у Новояворівську Львівської області. Там у нього залишилася мати.

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Смерть бійця не пов'язана з веденням бойових дій. Він помер через погіршення здоров'я,

– розповіли у штабі ООС.

Військові додали, що причиною смерті Ороса стала тромбоемболія легеневої артерії.

Наразі невідомо, коли відбудеться похорон військового. У міській раді пообіцяли повідомити про всі деталі згодом.

Редакція 24 каналу висловлює родичам та друзям Олександра Ороса щирі співчуття з приводу втрати.

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