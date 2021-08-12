Від початку поточної доби окупанти двічі стріляли у бік наших захисників. Неспокійно було біля Пісків та Новомихайлівки.

Важливо На Донбасі помер військовий з Львівщини Олександр Орос

В якому стані поранений

Саме під час обстрілів Новомихайлівки й отримав вогнепальне поранення український військовий. Воїна оперативно доправили у лікувальний заклад. За даними штабу ООС, стан здоров'я нашого захисника середньої тяжкості.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії окупантів повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Як минула доба на Донбасі