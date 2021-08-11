Літній чоловік загинув миттєво. Один з осколків потрапив йому в голову. Його дружина одразу не зрозуміла, що сталось.
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Ми вже почали йти з городу. Я стала біля душу, я повільніше йду, а він швидше йшов, і став якраз біля ванної,
– розповіла жінка.
Двір обстрілюють не вперше
Так, двір не вперше потрапив під обстріл. Там досі лежить міна, що прилетіла 5 п'ять тому.
Сусід загиблого Валерій Іванович розповів, що на початку обстрілу виїжджав з двору. Їхав дуже швидко, але машина не витримала – відірвало колесо.
Люди перелякані
Окупанти випустили по селу майже два десятки снарядів. Вони полетіли на городи та подвір'я мирних жителів. Люди перелякані.
П'ять років взагалі по нас не стріляв ніхто! А тут оп – і о шостій годині ранку почався обстріл! Звідки, навіщо,
– обурюється місцевий.
Які села потрапили під обстріл
- Російські найманці зранку 11 серпня обстріляли позиції ЗСУ та житлові будинки у Новоселівці-2.
- Також під обстріл потрапили Нью-Йорк, Водяне, що на Приазов'ї, Новомихайлівка неподалік Мар'їнки.
- Бойовики підло стріляли з житлових кварталів.