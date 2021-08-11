Пожилой мужчина погиб мгновенно. Один из осколков попал ему в голову. Его жена сразу не поняла, что произошло.

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Мы уже начали уходить с огорода. Я стала возле душа, я медленнее иду, а он быстрее шел, и стал как раз возле ванной,

– рассказала женщина.

Двор обстреливают не впервые

Так, двор не впервые попал под обстрел. Там до сих пор лежит мина, которая прилетела 5 лет назад и не взорвалась.

Сосед погибшего Валерий Иванович рассказал, что в начале обстрела выезжал со двора. Ехал очень быстро, но машина не выдержала – оторвало колесо.

Люди испуганы

Оккупанты выпустили по селу почти два десятка снарядов. Они полетели на огороды и в дворы мирных жителей. Люди испуганы.

Пять лет вообще по нам не стрелял никто! А тут оп – и в шесть часов утра начался обстрел! Откуда, зачем,

– возмущается местный.

Какие села попали под обстрел