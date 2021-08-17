Проросійські бойовики продовжують обстрілювати українські позиції. Під ворожий вогонь 16 серпня потрапила й Новомихайлівка.
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Окупанти вбили воїна Артема Мазура
Куля снайпера поцілила у чоловіка під час обстрілу бойовиків. На жаль, важке поранення не залишило шансів на життя – Україна втратила ще одного свого захисника.
- Військовому було лише 26. Він родом з села Веселе, що на Кіровоградщині.
- На початку 2017 року воїн уклав контракт та в лавах 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу пішов захищати Україну на фронт.
- Смерть Артема Мазура осиротила родину: самотню матір, зведених брата й сестру та молоду дружину. Тільки 3 місяці тому пара відгуляла весілля.
- Брат загиблого бійця також захищає Україну на фронті.
В останню путь захисника проведуть 18 серпня у рідному селі.
Редакція 24 каналу висловлює щире співчуття рідних та близьким загиблого військового. Вічна пам'ять Герою!
Доба на Донбасі 16 серпня: що відомо
- Протягом доби проросійські бойовики 5 разів порушили режим тиші на Донбасі. Окупанти обстріляли позиції бійців ЗСУ поблизу Золотого-4, Широкиного, Водяного, Новомихайлівки та Причепилівки.
- У результаті ворожих обстрілів 1 військовий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям.