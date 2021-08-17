Відомо, що окупанти відкрили вогонь по позиціях українських бійців у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", що на Донбасі.
Актуально Росія перекидає на Донбас бойову техніку під виглядом навчань "Захід-2021"
В якому стані боєць
Особистість військового, який отримав поранення, наразі залишається таємницею. Нашого захисника одразу ж доправили до лікувального закладу, стан його здоров'я – задовільний.
Українська сторона повідомила представників ОБСЄ про цинічні дії окупантів. Наразі невідомо, чи відкривали наші бійці вогонь у відповідь.
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