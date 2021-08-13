Пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України повідомила, що бойовики отримали бойові броньовані машини та 12,7-міліметрові набої для великокаліберних кулеметів та снайперських гвинтівок.
Зауважте Вбивство пенсіонера на Донбасі: кремлівські бойовики чинять жорстоке звірство
Окупанти намагаються приховати постачання бойової техніки і майна військового призначення. Для цього вони:
- використовують дороги, які проходять через перепускні пункти на неконтрольованих Україною ділянках кордону;
- перевозять озброєння обхідними шляхами.
Бойовики стягнули танки та гаубиці
- В ОБСЄ підтвердили, що бойовики стягнули на окупований Донбас десятки одиниць озброєння та військової техніки.
- Мовиться про танки, гаубиці та БМП.
- Зокрема, на полігоні біля Новоселівки у Донецькій області зафіксували 3 гаубиці та 15 танків.
- Окрім того, в ОБСЄ повідомили, що окупанти систематично перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії.