Пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України повідомила, що бойовики отримали бойові броньовані машини та 12,7-міліметрові набої для великокаліберних кулеметів та снайперських гвинтівок.

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Окупанти намагаються приховати постачання бойової техніки і майна військового призначення. Для цього вони:

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Текст публікації ГУР:

Командування збройних сил Росії нарощує бойові спроможності з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ.

З початку серпня з території Росії завезено близько однієї тисячі тонн пального, а також нові партії озброєння і боєприпасів, зокрема, бойові броньовані машини та 12,7-міліметрів, набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок.

Для приховування постачання бойової техніки і майна військового призначення окупанти використовують як дороги, які проходять через перепускні пункти на неконтрольованих Україною ділянках кордону, так і обхідні шляхи.