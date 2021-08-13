У звіті від 12 серпня наголошується, що СММ зафіксувала танки, гаубиці та БМП, які були розміщені з порушенням встановлених ліній відведення.

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Військова техніка бойовиків порушила лінії відведення

ОБСЄ інформує про три гаубиці та 15 танків, розміщених на полігоні біля Новоселівки у Донецькій області.

Йдеться про самохідні гаубиці 122 калібру типу 2С1 "Гвоздика" та танки Т-72 (10 одиниць), Т-64 (2 одиниці) і невстановленого типу (3 одиниці).

Окрім цього, спостерігачі помітили БМП, які розмістили окупанти. На тому ж таки полігоні поблищу Новоселівки бачили 7 бойових машин піхоти.

Зверніть увагу! Російській найманці систематично перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Бойовики затримують та не допускають патрулі до місць, об'єктів, на яких готуються або здійснюються різноманітні порушення та провокації.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Минулої доби, 12 серпня, окупанти 5 разів порушили тишу на Донбасі.

Російські найманці вели обстріл зі заборонених мінометів і гранатометів.

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