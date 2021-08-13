У звіті від 12 серпня наголошується, що СММ зафіксувала танки, гаубиці та БМП, які були розміщені з порушенням встановлених ліній відведення.
Читайте також На Донбасі помер військовий з Львівщини Олександр Орос
Військова техніка бойовиків порушила лінії відведення
ОБСЄ інформує про три гаубиці та 15 танків, розміщених на полігоні біля Новоселівки у Донецькій області.
- Йдеться про самохідні гаубиці 122 калібру типу 2С1 "Гвоздика" та танки Т-72 (10 одиниць), Т-64 (2 одиниці) і невстановленого типу (3 одиниці).
Окрім цього, спостерігачі помітили БМП, які розмістили окупанти. На тому ж таки полігоні поблищу Новоселівки бачили 7 бойових машин піхоти.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Минулої доби, 12 серпня, окупанти 5 разів порушили тишу на Донбасі.
- Російські найманці вели обстріл зі заборонених мінометів і гранатометів.
- Біля Новомихайлівки бойовики поранили українського захисника.
Детальніше Окупанти поранили нашого захисника біля Новомихайлівки: в якому він стані