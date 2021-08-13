Це невелике село розташоване в Ясинуватському районі, недалеко від лінії розмежування. Це територія, підконтрольна українському уряду.

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Снаряди у цей населений пункт не прилітали вже довгий час. Жителі відвикли від обстрілів, і загибель односельця стала для них справжнім шоком.

Та знаєте, що найцікавіше? Збройні формування так званих республік, які на словах нібито захищають Донбас і його жителів, взагалі ніяк не відреагували на те, що трапилося.

Вдали, що нічого не було, а підконтрольні їм засоби масової інформації ніяк не прокоментували трагічну новину.

Довідка. Бойовики влучили у будинок пенсіонера 11 серпня. Про трагедію повідомив Павло Кириленко – голова Донецької ОДА.

То хто ж насправді каратель і фашист

Дивно, чи не так? З 2014 року вся російська державна машина пропаганди, частиною якої є тепер і телеканали у Донецьку та Луганську, надривалася, звинувачуючи Україну у геноциді російськомовного населення Донбасу та навмисних обстрілах мирних громадян.

Для того, щоб підтримувати необхідний накал ненависті, доводилося приписувати українським військовим вигадані звірства:

розіп'ятих хлопчиків;

вбитих бабусь та інші жахи.

Однак реального убитого пенсіонера ані росіяни, ані підконтрольні їм бойовики чомусь не помічають.

Як тільки не називали українських військових російські політики і пропагандисти. І карателі, і фашисти, і кати мирного населення. Однак якщо бойовики самі обстрілюють села і вбивають людей похилого віку – чим тоді вони відрізняються від карателів та фашистів? Чим вони кращі за тих, кого весь час проклинають і звинувачують?

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Керівництво Росії, включаючи самого Володимира Путіна, стверджує, що незаконні формування нібито захищають Донбас. Та в чому полягає цей захист, якщо жителів Донбасу бойовики просто вбивають?

Інцидент з обстрілом українського села і вбивством пенсіонера, місцевого, російськомовного жителя Донбасу, наочно показує, що ніяких людей Кремлю та його донбаським маріонеткам насправді не шкода.

Захист населення – лише слова. На ділі цілі є зовсім іншими – підпорядкувати Україну, зробити її сателітом Росії або роздрібнити на частини. Тому з втратами можна не рахуватися.

7 років жорстоких звірств

Якби хтось загинув у результаті обстрілу української армії – почалося б таке! По всіх каналах Росії кричали б про бандерівських карателів і про те, як Зеленський особисто віддав наказ убити всіх жителів Донбасу.

Та оскільки дідуся вбили свої, можна вдавати, що нічого не сталося. Захисникам російськомовного населення можна все пробачити. Вони ж антифашисти, а не якісь там бандерівці. Вони – за Росію, значить нехай обстрілюють кого хочуть.

Таку вибірковість, коли українській стороні приписують жорстокі звірства, яких в реальності не було, а власних злочинів не помічають, ми спостерігаємо вже 7 років.

Точно так само не помітили в Росії викрадень, вбивств, тортур мирного населення Донбасу тими, хто називає себе його захисниками. Як не помічають і того факту, що у громадян, які живуть в ОРДЛО під контролем Росії, сьогодні набагато менше прав, ніж у громадян, які проживають під контролем України.

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Завдання української сторони в цій ситуації – фіксувати кожен такий обстріл української території і надавати розголосу кожному випадку загибелі людей. Щоб ніхто і ніколи потім не міг сказати, що цього не було.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу