Дипломати зазначають, що 12 серпня Москва без згоди Києва, порушуючи українське законодавство, незаконно направила на тимчасово окуповані території 7 вантажівок у супроводі 2 автомобілів.
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Переміщення відбулося через непідконтрольну уряду України ділянку державного кордону України, через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган",
– повідомили у МЗС.
У міністерстві зауважили, що відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством обов'язкове оформлення вантажу представниками прикордонних та митних органів нашої країни.
- У зв'язку з цим МЗС надіслало Росії ноту протесту із вимогою припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету України та неухильно дотримуватися міжнародного права та законодавства української держави.
Гумдопомога за 2021 рік: що відомо
- З початку 2021 року міжнародні організації направили за лінію зіткнення понад 10 автоколон.
- Це близько 50 фургонів з продуктовими наборами, ліками, засобами гігієни та побутовою технікою.
- Їх перевіряють на українських КПВВ. Колони Росії ж йдуть через неконтрольовану ділянку кордону.