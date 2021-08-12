Дипломати зазначають, що 12 серпня Москва без згоди Києва, порушуючи українське законодавство, незаконно направила на тимчасово окуповані території 7 вантажівок у супроводі 2 автомобілів.

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Переміщення відбулося через непідконтрольну уряду України ділянку державного кордону України, через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган",

– повідомили у МЗС.

У міністерстві зауважили, що відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством обов'язкове оформлення вантажу представниками прикордонних та митних органів нашої країни.

У зв'язку з цим МЗС надіслало Росії ноту протесту із вимогою припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету України та неухильно дотримуватися міжнародного права та законодавства української держави.

Зверніть увагу! За 2020 рік міжнародні організації відправили на окуповану територію Донбасу 76 автомобільних колон з гуманітарною допомогою. За цей же період Росія – всього п'ять автоколон.

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