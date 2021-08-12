Дипломаты отмечают, что 12 августа Москва без согласия Киева, нарушая украинское законодательство, незаконно направила на временно оккупированные территории 7 грузовиков в сопровождении 2 автомобилей.
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Перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган",
– сообщили в МИД.
В министерстве отметили, что отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством обязательное оформление груза представителями пограничных и таможенных органов нашей страны.
- В связи с этим МИД направил России ноту протеста с требованием прекратить совершение противоправных действий против суверенитета Украины и неуклонно придерживаться международного права и законодательства украинского государства.
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- С начала 2021 года международные организации направили за линию столкновения более 10 автоколонн.
- Это около 50 грузовиков с продуктовыми наборами, лекарствами, средствами гигиены и бытовой техникой.
- Их проверяют на украинском КПВВ. Колонны России же идут через неконтролируемый участок границы.