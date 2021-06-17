Гуманітарну допомогу доставили 17 червня через КПВВ "Новотроїцьке". Вантаж передали від Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Цікаво У Путіна не виключили приєднання США до переговорів щодо Донбасу

До слова, 15 червня на територію Донецької та Луганської областей волонтери передали продуктові та гігієнічні набори. Їхня вага склала майже 56 тонн. Гуманітарку надіслали держави-члени Женевської Конвенції.



ООН доставила 5 вантажівок гуманітарки на Донбас / Фото Мінреінтерграції

Що зараз відбувається на Донбасі

У червні внаслідок обстрілів бойовиками українських позицій загинуло двоє військових. Володимир Бєлов був родом з Мукачева, що на Закарпатті. Роман Галуха був уродженцем Рава-Руської на Львівщині.

Підтримка України в світі

Президент США Джо Байден на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 16 червня вкотре заявив, що підтримує територіальну цілісність України. Він зазначив, що має різні погляди із главою Кремля на мінські домовленості щодо Донбасу. Однак російський лідер не підтримав Байдена, але й не заперечив погляд Штатів.