Окупанти обстріляли позиції бійців ЗСУ поблизу Золотого-4, Широкиного, Водяного, Новомихайлівки та Причепилівки. Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.
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Загинув український воїн
Найманці Росії відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У результаті ворожих атак один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям,
– зазначили у пресцентрі ООС.