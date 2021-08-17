Окупанти обстріляли позиції бійців ЗСУ поблизу Золотого-4, Широкиного, Водяного, Новомихайлівки та Причепилівки. Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

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Загинув український воїн

Найманці Росії відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У результаті ворожих атак один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям,

– зазначили у пресцентрі ООС.

24 канал висловлює співічуття рідним і близьким загиблого захисника України.