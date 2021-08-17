Оккупанты обстреляли позиции бойцов ВСУ возле Золотого-4, Широкино, Водяного, Новомихайловки и Прицепиловки. Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

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Погиб украинский воин

Наемники России открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских атак один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью,

– отметили в пресс-центре ООС.

24 канал выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины.