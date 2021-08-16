СММ ОБСЕ зафиксировала нарушения в период с 9 по 15 августа. Об этом сообщается в ежедневных отчетах Миссии.

Читайте также Боевики наращивают силы на Донбассе, – разведка

Международные наблюдатели сообщают о размещении на временно оккупированной территории 419 единиц вооружения и военной техники. В частности:

45 единиц – с нарушением линии отвода;

179 – за пределами выделенных мест хранения;

195 – в зоне безопасности.

Нарушения зафиксированы на полигонах вблизи временно оккупированных населенных пунктов:

Круглик, Мирное, Бугаевка, Хрустальный – Луганской области;

Новоселовка, Кальмиусское, Марьяновка – Донецкой области.

Стоит отметить 387 ВВТ размещены на оккупированной территории в Луганской области, что свидетельствует о проведении боевого слаживания с последующей ротацией на линии разграничения.

Кроме этого, не исключается факт подготовки и возможного привлечения подразделений пророссийских боевиков в комплекс стратегического учения "Запад-2021",

– добавили в штабе ООС.