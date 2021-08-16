СММ ОБСЕ зафиксировала нарушения в период с 9 по 15 августа. Об этом сообщается в ежедневных отчетах Миссии.
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Международные наблюдатели сообщают о размещении на временно оккупированной территории 419 единиц вооружения и военной техники. В частности:
- 45 единиц – с нарушением линии отвода;
- 179 – за пределами выделенных мест хранения;
- 195 – в зоне безопасности.
Нарушения зафиксированы на полигонах вблизи временно оккупированных населенных пунктов:
- Круглик, Мирное, Бугаевка, Хрустальный – Луганской области;
- Новоселовка, Кальмиусское, Марьяновка – Донецкой области.
Стоит отметить 387 ВВТ размещены на оккупированной территории в Луганской области, что свидетельствует о проведении боевого слаживания с последующей ротацией на линии разграничения.
Кроме этого, не исключается факт подготовки и возможного привлечения подразделений пророссийских боевиков в комплекс стратегического учения "Запад-2021",
– добавили в штабе ООС.