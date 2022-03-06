Как во время Второй мировой войны: статую Иисуса Христа вывезли из Армянского собора во Львове

Во Львове продолжают готовиться к вероятному вторжению оккупантов. В частности, из Армянского собора вывезли статую Иисуса Христа.

Как сообщают во Львовском городском совете, это вынужденный шаг, чтобы защитить культурное наследие города.

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В последний раз статуя Иисуса Христа покидала собор во время Второй мировой войны

Статуя Иисуса Христа – часть деревянного алтаря "Голгофа" в Армянском соборе. Ее, как и фигуру Матери Божьей и Марии Магдалины, демонтировали, чтобы отправить на хранение.



Скульптуру демонтировали и перенесли в хранилище / Фото Юлии Хомиць

Как отмечает начальница управления охраны исторической среды ЛГС Лилия Онищенко, алтарь с XIV века пережил войны, пережил эпоху борьбы Советского союза с религией. Над ним недавно работала группа украинских и польских реставраторов.

К слову, одна из фигур алтаря была найдена в музее. Очевидно, она была спрятана во время Второй мировой войны так, как мы это делаем сейчас,

– подчеркнула она.



Ранее скульптуры прятали от уничтожения во время Второй мировой войны / Фото Юлии Хомыць

Лилия Онищенко отметила, что эта сакральная достопримечательность – единственная в Украине и, пожалуй, всей Европе. Сам алтарь защитили с помощью металлических листов.

Заметим, что это не единственный памятник, который во Львове защищают от возможных разрушений. Защитными экранами прикрывают витражи в церквях и жилых домах, некоторые – демонтируют. А вот фонтаны вокруг городской ратуши получили огнеупорную защиту.

Известно, что во Львове сохранено более 2500 достопримечательностей истории и архитектуры. Сама же историческая часть города, а также Святоюрский комплекс с 1998 года принадлежат Всемирному наследию ЮНЕСКО.

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