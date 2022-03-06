Як повідомляють у Львівській міській раді, це вимушений крок, щоб захистити культурну спадщину міста.

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Востаннє статуя Ісуса Христа покидала собор під час Другої світової війни

Статуя Ісуса Христа – частина дерев'яного вівтаря "Голгофа" у Вірменському соборі. Її, як і фігуру Матері Божої та Марії Магдалини, демонтували, щоб відправити на збереження у сховище.



Скульптуру демонтували та перенесли до сховища / Фото Юлії Хомиць

Як зауважує начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко, вівтар з XIV століття пережив війни, пережив епоху боротьби Радянського союзу з релігією. Над ним нещодавно працювала група українських і польських реставраторів.

До слова, одну з фігур вівтаря було знайдено у музеї. Очевидно, вона була захована під час Другої світової війни так, як ми зараз це робимо,

– підкреслила вона.



Раніше скульптури ховали від знищення під час Другої світової війни / Фото Юлії Хомиць

Лілія Онищенко наголосила на тому, що ця сакральна пам'ятка – єдина в Україні і, мабуть, цілій Європі. Сам вівтар захистили за допомогою металевих листів.

Зауважимо, що це не єдина пам'ятка, яку у Львові захищають від можливих руйнувань. Захисними екранами прикривають вітражі у церквах і житлових будинках, деякі – узагалі демонтовують. А от фонтани навколо міської ратуші отримали вогнетривкий захист.

Відомо, що у Львові збережено понад 2 500 пам'яток історії й архітектури. Сама ж історична частина міста, а також Святоюрський комплекс з 1998 року належать до Світової спадщини ЮНЕСКО.

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