Все началось, как простуда: в Тернополе внезапно умер 20-летний студент из Львовщины

В одной из тернопольских больниц внезапно умер 20-летний студент из Львовщины Василий Ромаха. Врачи диагностировали у него 100% поражение легких.

Вероятно, парень умер от осложнений коронавируса. Однако медики пока не подтвердили эту информацию.

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В Тернополе умер студент из Львовщины

В тернопольской больнице умер 20-летний студент исторического факультета Тернопольского национального педагогического университета Василий Ромаха. Он начал там обучаться в 2020 году. Парень приехал в Тернополь из Новой Каменки.

Декан исторического факультета ТНПУ Владимир Мисько рассказал, что юноша активно участвовал в студенческой жизни. Он проводил множество разнообразных мероприятий. Приблизительно полторы недели назад парень подхватил обычную простуду. Через несколько дней он был госпитализирован с высокой температурой. Врачи диагностировали у студента 100% поражение легких.

Нам всем жаль, что такой молодой человек ушел из жизни так рано. Он был интересным и любознательным студентом. Предварительно врачи говорят, что его внезапная смерть могла быть вызвана как следствие от COVID-19. Кроме того, у него была диагностирована редкая болезнь легких,

– добавил Мисько.

В Центре профилактики болезней пока не подтвердили информацию о том, что парень умер именно от осложнений коронавируса. Администрация университета выразила соболезнования семье и друзьям погибшего.

"Василий был чрезвычайно любознательным, интересным, умным студентом, со смелой жизненной позицией, неординарным, активным в общественных мероприятиях на факультете. Один из лучших наших студентов. Эта неожиданная потеря принесла большую грусть в студенческий и преподавательский коллектив факультета и университета", – сообщили в ТНПУ.

Студента похоронят 31 января в его родной Новой Каменке.

У парня диагностировали 100% поражение легких / Фото ТНПУ