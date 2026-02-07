На Львовщине сын обманул на 4 миллиона отца, который находился в российском плену
- На Львовщине 23-летний мужчина присвоил почти 4 миллиона гривен государственных выплат, принадлежавших его отцу, который находился в российском плену.
- К схеме была причастна 59-летняя староста, которая выдала поддельную справку; ей грозит штраф или ограничение свободы до трех лет.
На Львовщине разоблачили масштабную мошенническую схему с государственными выплатами военнопленному. 23-летний мужчина незаконно получил почти 4 миллиона гривен, которые принадлежали его отцу.
К сделке, по данным следствия, была причастна чиновница местного самоуправления. Об этом сообщает полиция Львовщины.
Что известно о мошеннической схеме?
На Львовщине правоохранители разоблачили 23-летнего жителя Золочевского района. Он присвоил государственные выплаты своего отца, находившегося в российском плену.
По данным полиции, мужчина подделал справку о совместном проживании с отцом до мобилизации и использовал ее для получения денег.
Фиктивный документ ему выдала 59-летняя староста одного из старостинских округов Бродовской общины. Используя подделку, сын получал причитающиеся отцу выплаты и распоряжался ими по своему усмотрению. В общем, речь идет о сумме почти 4 миллиона гривен.
Мошенничество разоблачили после возвращения военного из плена – тогда выяснилось, что части предусмотренных выплат он не получил.
Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве и подделке документов. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По старосты, которая выдала поддельную справку, досудебное расследование завершили. Ее обвиняют в служебном подлоге, дело уже передали в суд. Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы до трех лет с запретом занимать определенные должности.
О каких выплатах идет речь?
- Речь идет о государственных денежных выплатах военнослужащему, который находится в плену. По закону их продолжают начислять, но получать может семья.
- В частности, в сумму выплат входят основная "зарплата" военного, боевые выплаты, помощь на оздоровление (раз в год военные могут получить дополнительную выплату в размере месячного денежного обеспечения) и материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов (еще одна ежегодная выплата, которую могут начислять воину).