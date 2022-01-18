Вышел с работы и не вернулся: во Львовской области без вести пропал 25-летний мужчина

Недалеко от Львова, в Городке, исчез 25-летний Иван Медведь. Он вышел с работы, но домой так и не вернулся.

К поиску мужчины, кроме полиции, присоединились волонтеры. Его пытаются найти уже 2 день подряд.

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Возле Львова пропал 25-летний мужчина

В Городке пропал 25-летний Иван Медведь. Он 16 января вышел с работы, однако домой не вернулся. Сейчас родственники мужчины не знают, где он может находиться.

Приметы пропавшего:

165 – 170 сантиметров роста;

среднее телосложение;

был одет в черные куртку, свитер, брюки и кроссовки;

имел с собой черный рюкзак

Чтобы быстрее найти мужчину, волонтеры организовали чат поиска.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о вероятном месте пребывания пропавшего, просят звонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-310-911 или в полицию – 102.



На Львовщине пропал 25-летний мужчина / Фото SARVA

Текст публикации Поисково-спасательной волонтерской ассоциации:

МЕДВЕДЬ ИВАН

Возраст: 25 лет (1996 г. р.)

Рост: 165 – 170 сантиметров

Телосложение: Среднее

Был одет: черную куртку, под курткой черный свитер, черные брюки и кроссовки. При себе имел черный рюкзак.

Дата и место исчезновения: 2022-01-16 город Городок, Львовская обл.

Обстоятельства исчезновения: вышел с работы, пока местонахождение неизвестно.