Заболеваемость растет: во Львове развернут дополнительные кровати для больных коронавирусом

Сейчас Львовщина находится в желтой зоне. Однако количество больных коронавирусом растет каждый день. Поэтому во львовских больницах развернут 400 дополнительных коек для пациентов с COVID-19.

На Львовщине функционируют 14 стационаров, в которых лечат больных коронавирусом. По информации Львовского областного информационно-аналитического центра медицинской статистики, загрузка коечной системы сейчас составляет 54,97%.

К теме Под львовской больницей снова образовалась очередь из скорых с больными COVID-19

Во Львове развернут дополнительные кровати для больных коронавирусом

В больницах Львова развернут 400 дополнительных коек для пациентов с COVID-19. Директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис рассказал, что в перечень медучреждений области, в которых лечат больных коронавирусом, внесли 8-ую городскую клиническую больницу и Львовский перинатальный центр.

Кроватная сеть для госпитализации больных коронавирусом в области составляет 3 300 коек, из которых 94% – обеспечены кислородом. Включение еще 2 учреждений здравоохранения в этот перечень обеспечит дополнительных 400 коек с кислородом,

– отметил чиновник.

Эти медучреждения уже готовы к работе с больными коронавирусом. По словам Чемериса, они имеют соответствующую материально-техническую базу, кадровый потенциал и самое главное – кислородную поддержку.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Заметьте Должны работать книжные магазины, как и продуктовые, – Садовый о красной зоне во Львове

Коронавирус во Львове: коротко

По информации пресс-службы Львовского горсовета, всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у более чем 153,43 тысяч жителей Львовщины.

К сожалению, 3 953 пациента умерли от осложнений болезни. Однако более чем 137,49 тысяч больных выздоровели.

В свою очередь, во Львове COVID-19 подтвердили у более чем 73,56 тысяч человек. Более 66,37 тысяч больных выздоровели, а в 1 959 – умерли.

Лаборатории 4 октября провели 1 425 ПЦР-тестов. 592 из них оказались положительными, среди которых 284 – тесты львовян.

Всего в стационарах львовских больниц находятся 439 пациентов с пневмониями.

У 409 больных подтвердили коронавирус, 29 человек находятся в реанимации, а 14 – подключены к аппаратам ИВЛ.

В медучреждения 4 октября попал 81 человек, одновременно никого не выписали.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала