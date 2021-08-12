На Львовщине медики готовятся к голодовке: им не выплатили зарплаты на миллионы гривен

Медики Сосновской городской больницы готовятся объявить голодовку. Причина такого кардинального решения – невыплата зарплаты.

Зарплатный долг достиг 3 миллионов гривен. Медработники хотят встретиться с городской и областной властью, чтобы урегулировать этот вопрос.

Интересно Думаю, у нас все получится, – Ляшко сказал, как и на сколько врачам могут повысить зарплаты

Медики готовы объявить голодовку

Медработники Сосновской городской больницы готовы объявить голодовку, если им не выплатят зарплату. Долг перед работниками медучреждения составляет 3 миллиона гривен. Поэтому медики направили требование к мэру Червонограда Андрею Заливскому, председателю Львовской облгосадминистрации Максиму Козицкому и нардепу Юрию Камельчуку.

Что требуют работники Сосновской больницы:

Медики просят рассмотреть возможность финансирования для погашения зарплатной задолженности.

Также они требуют должностных лиц встретиться с коллективом, чтобы получить ответы на наболевшие вопросы.

Кроме этого, медработники требуют провести аудит финансовой деятельности больницы.

По словам медиков, иначе они объявят голодовку. Если их не услышат, медработники будут обращаться в Кабмин, Верховную Раду, Минздрав и к президенту.

Как сообщил нардеп Михаил Волынец, акция протеста коллектива медучреждения начнется 12 августа в 12:30 возле здания Сосновской городской больницы.

На Львовщине 27 ноября 2020 года медики Львовской областной психиатрической больницы "Заклад" перекрыли трассу Киев – Чоп в селе Лубяна. Работники медучреждения также требовали выплаты зарплат, которые им задолжали с августа.



Медики Сосновской больницы требуют выплаты зарплаты / Фото "Эхо Червонограда"



Зарплатный долг достиг 3 миллионов гривен / Фото "Эхо Червонограда"