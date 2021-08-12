На Львовщине медики готовятся к голодовке: им не выплатили зарплаты на миллионы гривен
Источник:"Ехо Червонограда"
Медики Сосновской городской больницы готовятся объявить голодовку. Причина такого кардинального решения – невыплата зарплаты.
Зарплатный долг достиг 3 миллионов гривен. Медработники хотят встретиться с городской и областной властью, чтобы урегулировать этот вопрос.
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Медики готовы объявить голодовку
Медработники Сосновской городской больницы готовы объявить голодовку, если им не выплатят зарплату. Долг перед работниками медучреждения составляет 3 миллиона гривен. Поэтому медики направили требование к мэру Червонограда Андрею Заливскому, председателю Львовской облгосадминистрации Максиму Козицкому и нардепу Юрию Камельчуку.
Что требуют работники Сосновской больницы:
- Медики просят рассмотреть возможность финансирования для погашения зарплатной задолженности.
- Также они требуют должностных лиц встретиться с коллективом, чтобы получить ответы на наболевшие вопросы.
- Кроме этого, медработники требуют провести аудит финансовой деятельности больницы.
По словам медиков, иначе они объявят голодовку. Если их не услышат, медработники будут обращаться в Кабмин, Верховную Раду, Минздрав и к президенту.
Как сообщил нардеп Михаил Волынец, акция протеста коллектива медучреждения начнется 12 августа в 12:30 возле здания Сосновской городской больницы.Примите во внимание! На Львовщине 27 ноября 2020 года медики Львовской областной психиатрической больницы "Заклад" перекрыли трассу Киев – Чоп в селе Лубяна. Работники медучреждения также требовали выплаты зарплат, которые им задолжали с августа.
Медики Сосновской больницы требуют выплаты зарплаты / Фото "Эхо Червонограда"
Зарплатный долг достиг 3 миллионов гривен / Фото "Эхо Червонограда"