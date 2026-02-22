Зеленский впервые прокомментировал теракт в центре Львова

В ночь на 22 февраля посреди Львова прогремели взрывы, в результате чего известно об одной жертве и 25 раненых людей. За дело взялась СБУ, следователи расследуют теракт и не исключают причастности российских спецслужб.

Инцидент впервые прокомментировал и президент Зеленский.

Как глава государства высказался о теракте?

Президент сообщил, что заслушал доклад от главы МВД Игоря Клименко о задержании подозреваемого по делу лица. В теракте во Львове может быть причастна женщина.

Следствию предоставлены все необходимые ресурсы. Продолжаются необходимые процессуальные действия с задержанной,

– написал Зеленский.

Он также выразил соболезнования родным погибшей сотрудницы правоохранительных органов. Пострадали также 25 человек. Следствие в дальнейшем будет информировать о деталях происшествия.