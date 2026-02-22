Первый заместитель начальника областного управления СБУ полковник Алексей Голобородько во время брифинга утром 22 февраля рассказал, вышли ли уже на след виновных.
Что говорят в СБУ?
Сейчас проводятся все неотложные следственные действия на то, что выявить и задержать вражеского агента, который был причастен к организации теракта.
Уже есть лицо, которое подлежит задержанию.
Проведены все необходимые процессуальные мероприятия в одной из областей нашего государства,
– сообщил Голобородько.
Сейчас продолжаются мероприятия для задержания и привлечения к ответственности лица, которая непосредственно действовала на территории Львовщины.
Одна из версий следствия – причастность российских спецслужб.
Другие детали теракта
Ночью в полицию Львова поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции произошел взрыв. Когда на место прибыл второй экипаж, произошел еще один взрыв.
Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства.
В результате ночного теракта во Львове погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька из Волынской области. Среди пострадавших есть как правоохранители, так и гражданские.