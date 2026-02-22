Первый заместитель начальника областного управления СБУ полковник Алексей Голобородько во время брифинга утром 22 февраля рассказал, вышли ли уже на след виновных.

Что говорят в СБУ?

Сейчас проводятся все неотложные следственные действия на то, что выявить и задержать вражеского агента, который был причастен к организации теракта.

Уже есть лицо, которое подлежит задержанию.

Проведены все необходимые процессуальные мероприятия в одной из областей нашего государства,

– сообщил Голобородько.

Сейчас продолжаются мероприятия для задержания и привлечения к ответственности лица, которая непосредственно действовала на территории Львовщины.

Одна из версий следствия – причастность российских спецслужб.

Другие детали теракта