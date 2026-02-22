Перший заступник начальника обласного управління СБУ полковник Олексій Голобородько під час брифінгу вранці 22 лютого розповів, чи вже вийшли вже на слід винних.

Дивіться також Теракт у центрі Львова: все, що відомо про моторошний інцидент, жертву та постраждалих

Що кажуть в СБУ?

Наразі проводяться усі невідкладні слідчі дії на те, що виявити та затримати ворожого агента, який був причетний до організації теракту.

Уже є особа, яка підлягає затриманню.

Проведені усі необхідні процесуальні заходи в одній з областей нашої держави,

– повідомив Голобородько.

Наразі тривають заходи для затримання та притягнення до відповідальності особи, яка безпосередньо діяла на території Львівщини.

Одна із версій слідства – причетність російських спецслужб.

Інші деталі теракту