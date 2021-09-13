Жители одного из львовских районов жалуются на едкий запах

Жительница Железнодорожного района Львова пожаловалась журналистам на ужасный запах. По ее словам, 5 дней подряд на улице слышно едкий запах жженой резины.

Львовянка просит найти виновных. Женщина предполагает, что кто-то неподалеку систематически сжигает шины.

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Львовянка пожаловалась на ужасный запах

Жительница Железнодорожного района Львова пожаловалась журналистам на едкий запах резины неизвестного происхождения.

Возможно поможете найти причину едкого запаха горелой резины и дыма в Железнодорожном районе (стадион Сокол, Патона, Каховская),

– просит львовянка

По словам женщины, ужасный запах слышно уже 5 дней подряд. Чаще всего он появляется после 20:00. Она отметила, что 13 сентября в 7 часов из-за едкого запаха невозможно было открыть окно.

"В этом районе есть детский сад "Сказка". Детей забрали в помещение, поскольку был невыносимый смрад", – добавила львовянка.

Жители района не могут самостоятельно установить виновника и происхождение запаха. Они подозревают, что использованные шины незаконно сжигают в котельных.

По словам женщины, жители обращались к Госпродпотребслужбе и на Горячую линию города Львова. Однако пока это не дало никаких результатов.



Львовянка жалуется на вонь от горелых шин / Фото "Варта 1"