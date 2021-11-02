Жуткое ДТП в Рудках: 10-летнюю девочку, которую спасали больше месяца, уже выписали из больницы

В Рудках, на Львовщине, 3 сентября произошло ужасное ДТП – водитель фуры на скорости влетел в здание. В результате аварии погибли 3 человека, однако 2 несовершеннолетним девочкам удалось выжить. Их обоих после длительного лечения уже выписали из больницы.

10-летняя Татьянка пострадала в ДТП больше всего. Кроме этого, девочка потеряла отца, который закрыл ее, чтобы спасти.

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10-летнюю Татьяну уже выписали домой

Девочку спасали медики детской больницы на улице Орлика. В медучреждении рассказали, что Татьянку 1 ноября выписали из ортопедо-травматологического отделения. Сейчас она будет продолжать лечиться дома. Лечение было долгим и непростым. Однако девочка все выдержала. Сейчас ее состояние удовлетворительное.

Девочка самостоятельно питается обычной неизмельченной пищей, улыбается, активна, самостоятельно сидит в постели и готовится к вертикализации, а в дальнейшем – к протезированию,

– отметили в больнице.

После ДТП Таня попала в отделение интенсивной терапии для детей после трансплантаций, нейрохирургических и реконструктивных операций. Состояние девочки было чрезвычайно тяжелым. У ребенка диагностировали:

политравму;

закрытую черепно-мозговую травму;

ушиб головного мозга тяжелой степени;

мозговую кому 2;

закрытую травму грудной клетки и тупую травму живота;

травматическую ампутацию левой ноги на уровне нижней трети бедренной кости.

Кроме этого, она имела множественные переломы таза, нижних и верхних конечностей. Благодаря реанимационным мероприятиям врачам удалось сохранить жизнь девочки и восстановить все жизненно важные функции.

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Вскоре Татьянка снова сможет ходить

Медикам удалось вывести ребенка из комы в состояние нормального физиологического сознания. Танюше провели 2 операции по жизненным показаниям. После перевода девочки в ортопедо-травматологическое отделение ей провели:

лечение тяжелого перелома костей таза с помощью аппарата внешней фиксации;

оперативное лечение перелома шейки бедренной кости;

консервативно пролечили переломы костей правой голени и левой плечевой кости.

"Также проведена операция на лицевом черепе – это высокотехничное оперативное вмешательство по сохранению жевательного сустава ребенка. Кроме этого, еще с первых дней пребывания в отделении интенсивной терапии, наши специалисты по реабилитации начали работать над восстановлением Татьяны", – отметили в больнице.

После множественных переломов функция рук и ног девочки уже полностью восстановилась. Татьяна уже может самостоятельно садиться. Вскоре после повторного обследования девочка начнет свой путь к восстановлению ходьбы.

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