Жуткое ДТП в Рудках: 10-летнюю девочку, которую спасали больше месяца, уже выписали из больницы
Источник:фейсбук Детской больницы на Орлика
В Рудках, на Львовщине, 3 сентября произошло ужасное ДТП – водитель фуры на скорости влетел в здание. В результате аварии погибли 3 человека, однако 2 несовершеннолетним девочкам удалось выжить. Их обоих после длительного лечения уже выписали из больницы.
10-летняя Татьянка пострадала в ДТП больше всего. Кроме этого, девочка потеряла отца, который закрыл ее, чтобы спасти.
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10-летнюю Татьяну уже выписали домой
Девочку спасали медики детской больницы на улице Орлика. В медучреждении рассказали, что Татьянку 1 ноября выписали из ортопедо-травматологического отделения. Сейчас она будет продолжать лечиться дома. Лечение было долгим и непростым. Однако девочка все выдержала. Сейчас ее состояние удовлетворительное.
Девочка самостоятельно питается обычной неизмельченной пищей, улыбается, активна, самостоятельно сидит в постели и готовится к вертикализации, а в дальнейшем – к протезированию,
– отметили в больнице.
После ДТП Таня попала в отделение интенсивной терапии для детей после трансплантаций, нейрохирургических и реконструктивных операций. Состояние девочки было чрезвычайно тяжелым. У ребенка диагностировали:
- политравму;
- закрытую черепно-мозговую травму;
- ушиб головного мозга тяжелой степени;
- мозговую кому 2;
- закрытую травму грудной клетки и тупую травму живота;
- травматическую ампутацию левой ноги на уровне нижней трети бедренной кости.
Кроме этого, она имела множественные переломы таза, нижних и верхних конечностей. Благодаря реанимационным мероприятиям врачам удалось сохранить жизнь девочки и восстановить все жизненно важные функции.
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Вскоре Татьянка снова сможет ходить
Медикам удалось вывести ребенка из комы в состояние нормального физиологического сознания. Танюше провели 2 операции по жизненным показаниям. После перевода девочки в ортопедо-травматологическое отделение ей провели:
- лечение тяжелого перелома костей таза с помощью аппарата внешней фиксации;
- оперативное лечение перелома шейки бедренной кости;
- консервативно пролечили переломы костей правой голени и левой плечевой кости.
"Также проведена операция на лицевом черепе – это высокотехничное оперативное вмешательство по сохранению жевательного сустава ребенка. Кроме этого, еще с первых дней пребывания в отделении интенсивной терапии, наши специалисты по реабилитации начали работать над восстановлением Татьяны", – отметили в больнице.
После множественных переломов функция рук и ног девочки уже полностью восстановилась. Татьяна уже может самостоятельно садиться. Вскоре после повторного обследования девочка начнет свой путь к восстановлению ходьбы.
Смертельное ДТП в Рудках: коротко
- В Рудках 3 сентября водитель грузовика не справился с управлением и врезался в стену дома.
- В этот момент на тротуаре находились пешеходы. В результате аварии 47-летний мужчина погиб на месте. Он закрыл собой дочь, 10-летнюю Таню.
- Также погиб водитель грузовика и 47-летняя пешеход.
- На лечение Татьянки объявили денежный сбор. После ампутации ноги ей нужен очень дорогой протез.
- 15-летней Анастасии также удалось выжить. Ее лечили больше месяца и наконец выписали домой.