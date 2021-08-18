В Золочеве произошел масштабный пожар на радиозаводе: огонь тушили 65 спасателей

На территории Золочевского радиозавода 18 августа возник пожар. К счастью, никто из людей не пострадал. Однако огонь уничтожил 1 200 квадратных метров крыши.

Завод расположен на улице Кармелюка, 12. Пожар произошел в двухэтажном производственном помещении.

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В Золочеве горел радиозавод

В 00:37 спасателям поступило сообщение о пожаре на Золочевском радиозаводе.

Огонь вспыхнул на крыше 2-этажного производственного помещения размером 73 на 24 метра.

На место вызова немедленно выехали пожарные.

Не теряя времени, спасатели надели специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и начали тушить пожар.

Работа была сложной, ведь огонь быстро распространялся по конструкциям крыши.

Смотрите фото с места пожара / Фото ГСЧС Львовщины и "Золочів.нет"

Пожар тушили 65 спасателей

Пожар тушили более часа. Его полностью ликвидировали в 4:26. К работам привлекли 15 единиц спецтехники и 65 пожарных.

К счастью, в результате возгорания никто из людей не пострадал. Однако огонь уничтожил крышу на площади 1 200 квадратных метров. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины возникновения возгорания.

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Смотрите видео с места происшествия: