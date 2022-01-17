Рясний лапатий сніг запорошив увесь Львів: атмосферні фото та відео

Як і прогнозували синоптики, 17 січня у Львові був шалений снігопад. Його супроводжували потужні пориви штормового вітру.

Лапатий сніг йшов майже із самого ранку. Він засипав усе місто.

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Львів засипало снігом

У Львові 17 січня падав лапатий сніг. Його супроводжували потужні пориви штормового вітру зі швидкістю 25 – 28 метрів за секунду. Тож повністю насолодитися снігопадом могли лише ті містяни, які у той час були вдома, та споглядали за ним з вікна.

Снігопад розпочався приблизно об 11:00. Львів'яни публікували у соцмережах низку відео негоди у Львові. Дехто з них радів рясному снігу, а інші ж казали, що вже чекають весняного тепла.

Дивіться відео снігопаду у Львові:

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У Львові оголосили штормове попередження

Синоптики навіть оголосили через негоду штормове попередження. Вони зазначали, що окрім снігу та штормового вітру, в області буде шалена ожеледиця. Тому водіїв та пішоходів закликали зважати на прогноз погоди. Жителів області просили за можливості не користуватися власними автівками, щоб уникнути заторів небезпечних ситуацій на дорогах.

Також синоптики попереджали, що негода може вплинути на роботу низки підприємств та спричинити припинення руху транспорту. Під загрозою опинилося функціонування підприємств енергетики, зв'язку, будівництва та комунального господарства. Однак станом на 17:00 повідомлень про знеструмлення чи аварійні ситуації, пов'язані зі снігопадом, не було.

Дивіться фото засніженого Львова / Фото 24 канал

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