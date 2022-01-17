Крупный снег шел почти с самого утра. Он засыпал весь город.

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Львов засыпало снегом

Во Львове 17 января падал крупный снег. Его сопровождали мощные порывы штормового ветра со скоростью 25–28 метров в секунду. Поэтому полностью насладиться снегопадом могли только те горожане, которые в это время были дома, и наблюдали за ним из окна.

Снегопад начался примерно в 11:00. Львовяне публиковали в соцсетях ряд видео непогоды во Львове. Некоторые из них радовались обильному снегу, а другие же говорили, что уже ждут весеннего тепла.

Смотрите видео снегопада во Львове:

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Во Львове объявили штормовое предупреждение

Синоптики даже объявили из-за непогоды штормовое предупреждение. Они отмечали, что кроме снега и штормового ветра, в области будет бешеная гололедица. Поэтому водителей и пешеходов призвали учитывать прогноз погоды. Жителей области просили по возможности не пользоваться собственными автомобилями, чтобы избежать заторов и опасных ситуаций на дорогах.

Также синоптики предупреждали, что непогода может повлиять на работу ряда предприятий и вызвать прекращение движения транспорта. Под угрозой оказалось функционирование предприятий энергетики, связи, строительства и коммунального хозяйства. Однако по состоянию на 17:00 сообщений об обесточивании или аварийных ситуациях, связанных со снегопадом, не было.

Смотрите фото заснеженного Львова / Фото 24 канал

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