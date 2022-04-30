Садовий пожартував, що не має номеру Джолі і попросив донатити на ЗСУ

Львів 30 квітня сколихнув візит голівудської акторки Анджеліни Джолі, яка несподівано завітала до України. Андрій Садовий одразу попередив, що номера зірки не має.

Тому міський голова порадив не витрачати намарно часу. Краще накидати донейтів для Збройних сил України.

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Друзі, колеги, журналісти. Я не маю номера Анджеліни Джолі. Не витрачайте намарно часу. Накидайте краще донейтів для ЗСУ,

– написав Садовий.

Що відомо про візит Джолі

Зірку Голівуду 30 квітня помітили у львівській кав'ярні. Виявилось, що Джолі приїхала в Україну як посол доброї волі ООН.

Вона зустріла потяг з переселенцями з Покровська, а також поговорила з місцевими та волонтерами на залізничному вокзалі. Акторка наголосила, що українці – дуже сильні та сміливі люди. Вона пообідала з переселенцями.

Акторка відвідала дітей в одному з медзакладів Львівщині. Там були переселенці, які постраждали внаслідок удару по вокзалу в Краматорську. Джолі пофотографувалась й побавилась з малечою, а також пообіцяла, що приїде повторно.

До речі, влада зазначала, що приїзд Джолі став несподіванкою для всіх.

Джолі підтримує Україну

Від початку війни Джолі писала в своєму інстаграмі, що молиться за Україну. Крім того, вона поширювала інформацію про події на свою 12-мільйонну аудиторію.

Наприклад, акторка розмістила відео з бомбосховища у Харкові, де переховувалася сім'я з дітьми.

Крім цього, вона розповіла світові про смерть вагітної жінки в Маріуполі, яка загинула через цинічний авіаудар по дитячій лікарні та пологовому будинку.

Пізніше Джо провідала українських дітей в лікарні в Римі. Там були такі, які постраждали від злочинів російських окупантів.

До речі – Анджеліна Джолі на львівському вокзалі спілкується з українцями: