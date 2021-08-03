Садовий привітав львівську борчиню Черкасову з "бронзою" Олімпіади-2020
Джерело:фейсбук Андрія Садового
У Токіо 3 серпня відбулась сутичка борчинь Алли Черкасової та Сари Досьо за бронзову нагороду Олімпіади-2020. Міський голова Львова Андрій Садовий привітав українку з перемогою.
Черкасова – представниця Львівської області у змаганнях з вільної боротьби серед жінок у категорії до 68 кілограмів. Олімпійські ігри у Токіо були останніми у її кар'єрі.
До теми Втілила мрію у реальність: борчиня Черкасова феєрично здобула "бронзу" Олімпіади-2020
Садовий привітав Черкасову з феєричною перемогою
Алла Черкасова 3 серпня у бронзовому фіналі Олімпійських ігор зустрілась із японкою Сарою Досьо. Українка феєрично перемогла суперницю і стала бронзовою призеркою Олімпіади-2020. Мер Львова Андрій Садовий привітав львів'янку з неперевершеною перемогою.
Львів'янка Алла Черкасова виборола ще одну бронзову медаль для України. Борчиня перемогла чинну олімпійську чемпіонку Сару Досьо. Вітаємо!,
– зазначив міський голова.
Як Черкасова здобула "бронзу" на Олімпіаді-2020
- Перших дві сутички Черкасова завершила, не давши суперницям жодних шансів.
- У першому поєдинку вона здолала польську борчиню Агнєшку Вєщек-Кордус з рахунком 11:0.
- У чвертьфіналі Черкасова перемогла представницю Німеччини Анну Кармен Шель з рахунком 6:0.
- Однак у півфіналі українську борчиню зупинила чемпіонка світу з США Таміра Менса-Сток. Вона перемогла Черкасову з рахунком 4:10.