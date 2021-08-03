Черкасова – представительница Львовской области в соревнованиях по вольной борьбе среди женщин в категории до 68 килограммов. Олимпийские игры в Токио были последними в ее карьере.

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Садовый поздравил Черкасову с феерической победой

Алла Черкасова 3 августа в бронзовом финале Олимпийских игр встретилась с японкой Сарой Досьо. Украинка феерично победила соперницу и стала бронзовой призершей Олимпиады-2020. Мэр Львова Андрей Садовый поздравил львовянку с великолепной победой.

Львовянка Алла Черкасова завоевала еще одну бронзовую медаль для Украины. Борчиха победила действующую олимпийскую чемпионку Сару Досьо. Поздравляем!

– отметил городской голова.

Как Черкасова получила "бронзу" на Олимпиаде-2020