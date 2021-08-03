Черкасова – представительница Львовской области в соревнованиях по вольной борьбе среди женщин в категории до 68 килограммов. Олимпийские игры в Токио были последними в ее карьере.
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Садовый поздравил Черкасову с феерической победой
Алла Черкасова 3 августа в бронзовом финале Олимпийских игр встретилась с японкой Сарой Досьо. Украинка феерично победила соперницу и стала бронзовой призершей Олимпиады-2020. Мэр Львова Андрей Садовый поздравил львовянку с великолепной победой.
Львовянка Алла Черкасова завоевала еще одну бронзовую медаль для Украины. Борчиха победила действующую олимпийскую чемпионку Сару Досьо. Поздравляем!
– отметил городской голова.
Как Черкасова получила "бронзу" на Олимпиаде-2020
- Первые две схватки Черкасова завершила, не дав соперницам никаких шансов.
- В первом поединке она одолела польскую борчиху Агнешку Вещек-Кордус со счетом 11:0.
- В четвертьфинале Черкасова победила представительницу Германии Анну Кармен Шель со счетом 6:0.
- Однако в полуфинале украинскую борчиху остановила чемпионка мира из США Тамира Менса-Сток. Она победила Черкасову со счетом 4:10.