Черкасова – представниця Львівської області у змаганнях з вільної боротьби серед жінок у категорії до 68 кілограмів. Олімпійські ігри у Токіо були останніми у її кар'єрі.

До теми Втілила мрію у реальність: борчиня Черкасова феєрично здобула "бронзу" Олімпіади-2020

Садовий привітав Черкасову з феєричною перемогою

Алла Черкасова 3 серпня у бронзовому фіналі Олімпійських ігор зустрілась із японкою Сарою Досьо. Українка феєрично перемогла суперницю і стала бронзовою призеркою Олімпіади-2020. Мер Львова Андрій Садовий привітав львів'янку з неперевершеною перемогою.

Львів'янка Алла Черкасова виборола ще одну бронзову медаль для України. Борчиня перемогла чинну олімпійську чемпіонку Сару Досьо. Вітаємо!,

– зазначив міський голова.

Як Черкасова здобула "бронзу" на Олімпіаді-2020