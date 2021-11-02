Садовий розповів, коли у Львові відновлять очне навчання

Наразі Львів перебуває у червоні карантинній зоні. Усі школярі міста навчаються дистанційно. Мер міста Андрій Садовий розповів, за яких умов школи повернуться до очного навчання.

За словами міського голови, навчальні заклади повинні бути готовими до відновлення очного навчання. В усіх школах колективам потрібно бути 100% вакцинованими.

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Хворих на коронавірус у Львові досі багато

Садовий розповів, що він протягом останніх днів отримав десятки дзвінків та звернень щодо карантинних обмежень, які запровадила міська комісія ТЕБ та НС.

Батьки незадоволені тим, що діти, особливо молодші класи, змушені навчатись дистанційно. Я – тато і, відверто кажучи, теж не вірю у продуктивність цього процесу і хочу швидше повернутись до нормального життя,

– додав міський голова.

За його словами, на противагу зверненням батьків є звернення медиків, які лікують хворих на коронавірус.

"Ви розумієте, мабуть, що люди потрапляють у лікарню у важких і ДУЖЕ важких станах. Ще минулого тижня лікарі просили нас взагалі закрити місто на жорсткий локдаун. Поміж цих двох вогнів треба знаходити компроміси", – зауважив мер.

Садовий додав, що міська влада щодня спілкується з представниками різних середовищ, шукаючи правильних рішень щодо карантину.

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У Львові готові відновити очне навчання

Садовий розповів, що у Львові готові відновити навчання в очному режимі, як тільки динаміка госпіталізацій стабілізується.

"Але правила червоної зони, які затвердив Кабмін, ніхто не скасовував. Тому всі заклади мають бути на 100% готовими", – додав міський голова.

Мовиться про те, що усі працівники шкіл повинні бути щепленими двома дозами вакцини. За словами мера, це єдина умова, за якої у Львові зможуть відновити нормальний навчальний процес.

"Всі теорії щодо економії газу на школах – це гарна спроба знівелювати ризики від хвороби, з якою живемо вже майже 2 роки. Але ця тема не варта виїденого яйця. Не витрачайте сили. Львів ніколи не економив на освіті. Цього не було і не буде!", – зазначив Садовий.

За словами міського голови, він пропонуватиме комісії ТЕБ та НС послабити карантинні обмеження. У місті розглядають можливість використати закордонний досвід і на першому етапі відкрити індивідуальне відвідування галерей та музеїв за попереднім записом й при повній вакцинації.

"Як тільки ситуація у лікарнях стабілізується, всі заклади відкриються для відвідувачів. Але, знову ж таки, є одна ключова вимога – 100% вакцинації", – зауважив Садовий.

Міський голова підсумував, що для того, щоб захищати права людей, потрібно мати кого захищати. Тому він закликав львів'ян берегти себе і не нехтувати здоров'ям.



Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу