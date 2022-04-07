Садовий сказав, кого поселять в контейнерне містечко у Львові

У Львові почали монтувати перше контейнерне містечко для переселенців. В ньому зможуть проживати 350 українців.

Контейнери для проживання облаштовують в одному із львівських парків. Про це в ефірі 24 каналу повідомив міський голова Андрій Садовий.

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За словами мера Львова, у містечку мешкатимуть студенти.

Зараз евакуйовують певні ВИШі зі Сходу України. Треба студентам дати належні можливості для проживання і для того, щоб вони могли продовжити навчання,

– наголосив Садовий.

Він пояснив, як правило, між навчальними закладами відбувається кооперація. Наприклад, до Львова переїхала Харківська та Київська академії мистецтв.

"Сьогодні для них домом є львівська академія мистецтв. Багато студентів, викладачів потребують підтримку", – зауважив мер.

Контейнерні містечка – тільки перший крок, – Садовий

Садовий відзначив, що загалом такі контейнерні містечка облаштують для тисячі громадян. Однак це – тільки перший крок.