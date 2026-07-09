СБУ та Нацполіція "по гарячих слідах" затримала чоловіка, який напав на правоохоронців у Львові

Увечері 9 липня стало відомо, що у Львові вдалося затримати чоловіка, підозрюваного в нападі на поліціянтів, що стався напередодні, 8 липня.

Ним виявився 23-річний місцевий житель. Подробиці розповіли в СБУ.

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Які деталі слідства надали в СБУ?

Підозрюваний був одним із тих, хто заблокував службовий автомобіль українських військових, а потім його пошкодив і перевернув.

Нагадаємо, що подія сталася на проспекті Червоної Калини у Львові під час виконання військовими та поліцейськими заходів з оповіщення.

Під час спроби правоохоронців припинити протиправні дії учасники натовпу чинили активний опір поліції. Один із нападників завдав тілесних ушкоджень поліцейському.

Наразі слідчі готують йому повідомлення про підозру за статтями про насильство щодо працівника правоохоронного органу та хуліганство із застосуванням зброї або спеціально підготовлених предметів.

Також триває розслідування за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період. Правоохоронці встановлюють усіх учасників заворушень і нападів на військових та поліцейських. Усім причетним загрожує до 8 років позбавлення волі.

Що відбувалося у Львові 8 липня та як відреагував мер?

У Сихівському ТЦК повідомили, що масштабний конфлікт між людьми та військовослужбовцями ТЦК тривав з 21:00 до 02:30. За словами очевидців, сутичка виникла після затримання двох чоловіків представниками ТЦК.

Біля службового автомобіля зібрався натовп, який вимагав відпустити одного із затриманих. Автівку пошкодили – прокололи шини, зняли бампер і намагалися перекинути.

За даними поліції, у сутичках брали участь близько 200 людей. Під час втручання правоохоронців один із учасників напав на заступника начальника районного управління поліції, завдавши йому травм. Також під час інциденту лунали постріли.

Мер Львова Андрій Садовий застеріг, що внутрішні конфлікти вигідні Росії та використовуються її пропагандою. Інцидент він назвав "ще не діагнозом, але вже симптомом".