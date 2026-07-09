Ним виявився 23-річний місцевий житель. Подробиці розповіли в СБУ.

Які деталі слідства надали в СБУ?

Підозрюваний був одним із тих, хто заблокував службовий автомобіль українських військових, а потім його пошкодив і перевернув.

Нагадаємо, що подія сталася на проспекті Червоної Калини у Львові під час виконання військовими та поліцейськими заходів з оповіщення.

Під час спроби правоохоронців припинити протиправні дії учасники натовпу чинили активний опір поліції. Один із нападників завдав тілесних ушкоджень поліцейському.

Наразі слідчі готують йому повідомлення про підозру за статтями про насильство щодо працівника правоохоронного органу та хуліганство із застосуванням зброї або спеціально підготовлених предметів.

Також триває розслідування за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період. Правоохоронці встановлюють усіх учасників заворушень і нападів на військових та поліцейських. Усім причетним загрожує до 8 років позбавлення волі.