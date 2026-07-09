Що відомо про сутичку з ТЦК, як ситуацію коментують правоохоронці та місцева влада – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відбувалося у Львові?

У Сихівському районному ТЦК і СП ТЦК заявили, що протистояння розпочалося близько 21:00 та тривало до 02:30.

За словами очевидців, конфлікт спалахнув після того, як військові ТЦК нібито затримали двох молодих чоловіків. Стверджувалося, що одного з них відвезли до районного центру комплектування, іншого ж, нібито 20-річного, залишили в службовому автомобілі.

Після цього біля автомобіля почали збиратися місцеві жителі: вони вимагали повернути затриманого чоловіка та не дозволяли автомобілю залишити місце події.

У мережі також оприлюднили відео, на яких видно, що службовий автомобіль отримав пошкодження. За попередніми повідомленнями, йому прокололи шини, зняли передній бампер, а частина людей намагалася перекинути транспортний засіб, вигукуючи "Ганьба".

Загалом, як стверджують правоохоронці, у сутичці брали участь близько 200 цивільних осіб.

Згодом місце події прибули працівники поліції: під час спроб правоохоронців врегулювати ситуацію окремі учасники події чинили опір.

За інформацією прокуратури, один з активних учасників напав на заступника начальника одного з районних управлінь поліції Львова. Правоохоронець отримав численні тілесні ушкодження та травми голови.