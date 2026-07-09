Что известно о столкновении с ТЦК, как ситуацию комментируют правоохранители и местные власти – читайте в материале "24 Канала".

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Что происходило во Львове?

В Сиховском районном ТЦК и СП ТЦК заявили, что противостояние началось около 21:00 и продолжалось до 02:30.

По словам очевидцев, конфликт разгорелся после того, как военные ТЦК якобы задержали двух молодых мужчин. Утверждалось, что одного из них отвезли в районный центр комплектования, а другого, якобы 20-летнего, оставили в служебном автомобиле.

После этого возле автомобиля начали собираться местные жители: они требовали вернуть задержанного мужчину и не позволяли автомобилю покинуть место происшествия.

В сети также появились видео, на которых видно, что служебный автомобиль получил повреждения. По предварительным сообщениям, ему прокололи шины, сняли передний бампер, а часть людей пыталась опрокинуть транспортное средство, выкрикивая "Позор".