Пределы необходимой самообороны во время мероприятий по оповещению

Инцидент на львовском Сыхове в очередной раз показал, что конфликты между сотрудниками ТЦК и гражданскими лицами не прекращаются и часто приводят к плачевным последствиям. Опрокинутая служебная машина – это еще не самое страшное последствие такого конфликта. Как рассказал в интервью 24 Канала военный адвокат Роман Лихачев, в Украине необходимая самооборона – это действительно проблемное понятие.

По словам эксперта, человек, конечно, имеет право на самооборону. Если человека просто избили на улице неизвестные лица, то он может оказать определенное сопротивление, чтобы предотвратить вред. Но важно помнить, что за превышение пределов тоже может наступать ответственность.

Например, ситуация: человека взяли за плечи, а он в ответ ударил по лицу так, что у другого человека случился сотрясение головного мозга. Это уже превышение, которое квалифицируется как нанесение телесных повреждений. Ведь если схватили за плечо, это не значит, что уже нанесли какие-то повреждения. Поэтому каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно,

– отметил Роман Лихачев.

Львовский случай – это уже не просто самооборона, а массовое нападение на служащих. Однако нередко свои служебные полномочия превышают и сами военные, а пострадавший просто защищался. Лихачев говорит, что такие случаи тоже бывали.

Адвокат советует в любом случае иметь какие-то доказательства, касающиеся обстоятельств конфликта. Это помогает определить, действительно ли имело место превышение пределов необходимой обороны, или это прямое нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Такими доказательствами, по словам Романа Лихачева, может быть, например, видео, снятое на телефон, или записи с установленных видеокамер.

Я всегда против физического насилия с обеих сторон. И действительно, я вижу, как лопатами начинают бить военнослужащих ТЦК. Мы понимаем, что это тоже неправомерные действия. И опять же, я всегда советую представителям территориальных центров и полиции все проводить на видео, должны работать бодикамеры,

– уточнил эксперт.

По его мнению, чтобы противодействовать случаям неправомерного применения силы, газовых баллончиков и всевозможного вооружения, руководство должно работать с сотрудниками центров комплектования. Кроме того, мероприятия по оповещению должны фиксироваться на бодикамеру. В таком случае нарушения со стороны ТЦК и невыполнение ими своих должностных обязанностей будут записаны, и конфликтов должно стать меньше.

Как сообщалось ранее, во Львове в районе Сыхова 8 июля произошла стычка во время мобилизации мужчины . Он якобы находился в розыске за нарушение воинского учета. Люди начали защищать его, заблокировав движение автомобиля. Толпа также повредила машину.

В ТЦК сообщили, что столкновение продолжалось до поздней ночи. В ходе него ранения получили двое военнослужащих. Начальник Сиховского районного ТЦК Борис Пруцких отметил, что момент на видео, где сотрудник ударил одного из толпы, вероятно, свидетельствует о том, что он таким образом защищался. Но также он добавил, что никто не видел, как начался конфликт.

В Министерстве обороны заявили, что действия по блокированию автомобиля и препятствованию работе военных недопустимы. В ведомстве подчеркнули, что любые спорные вопросы необходимо решать исключительно в правовом поле. Однако ведомство не исключает нарушений со стороны служащих во время мобилизации, поэтому проводится служебная проверка их действий.

Скандал получил широкую огласку и вызвал реакцию различных должностных лиц. Так, мэр Львова Андрей Садовый призвал не делать поспешных выводов по поводу случившегося. Он дал поручение выяснить все обстоятельства конфликта.