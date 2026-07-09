На этот инцидент отреагировали в Министерстве обороны.

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Что говорят в Минобороны о конфликте с ТЦК во Львове?

В Минобороны отметили, что нападение на военнослужащих во Львове недопустимо, как и любые другие нападения на представителей Сил обороны.

Позиция Минобороны последовательна – перед законом все равны,

– говорится в заявлении.

Министерство добавило, что ответственность должна наступать в любом случае насилия и агрессии.

Единственный, кто извлекает выгоду из подобных ситуаций, – это враг. Речь ненависти в адрес собственной армии приведет к непоправимым изменениям. Мобилизация является необходимой составляющей защиты Украины. Ее методы требуют совершенствования, и этот процесс продолжается,

– отметили в ведомстве.

В настоящее время Минобороны ожидает от правоохранительных органов надлежащей оценки ситуации, произошедшей во Львове, и призывает выявить правонарушителей и привлечь их к ответственности.